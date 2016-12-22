В Швеции задержали подозреваемого в краже королевских регалий

Прокуратура Швеции задержала подозреваемого в краже королевских регалий XVII века, которые были похищены 31 июля из кафедрального собора города Стренгнеса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Подозреваемый был задержан в среду во второй половине дня, ему назначен общественный защитник», — говорится в сообщении.

Корона и держава Карла IX и корона его второй супруги Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской были похищены из закрытой витрины кафедрального собора города Стренгнеса. По информации Reuters, грабители скрылись с места преступления на моторной лодке по озеру Маларен.

«Что обычно происходит с объектами такого типа, так это то, что они рано или поздно возвращаются, потому что очень мало людей, готовы работать с ними», — рассказал представитель полиции Томас Агневик.

Карл IX похоронен в Стренгнесском соборе в 1611 году, королева Кристина — в 1625 году.