В Китае производитель свинины пообещал выплатить долги ветчиной

Китайский производитель свинины Chuying Agro-Pastoral Group предложил владельцам бумаг получить купонные выплаты ветчиной, некоторые из них согласились с предложением, сообщает газета The Wall Street Journal.
Фирма зарегистрирована в городе Шэньчжен на юго-востоке Китая. В начале недели Chuying объявила о дефолте на сумму $72,1 млн, в компании связали падение спроса на продукцию с эпидемией африканской чумы свиней в Китае. В сентябре и октябре Chuying продала около 120 тыс. живых свиней, что на 40% ниже уровня августа.
В начале ноября вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвал власти усилить борьбу с распространением чумы свиней в Китае и обеспечить стабильную поставку свинины, передавало Xinhua. По его словам, в стране необходимо ликвидировать нелегальные свиноводческие фермы и бойни, чтобы не допустить новые вспышки чумы.