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В Свердловской области начали проверку лагеря после отравления детей
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В Свердловской области начали проверку лагеря после отравления детей
Общество, 10:41
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В Свердловской области начали проверку лагеря после отравления детей

В Свердловской области сотрудники управления Роспотребнадзора по региону начали проверку детского оздоровительного лагеря «Чайка» после поступления информации об обращении в медицинские учреждения детей с симптомами кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дети были изолированы, а за вступившими с ними в контакт установили медицинское наблюдение. Персонал лагеря также обследовали. Специалисты организовали комплекс противоэпидемиологических мероприятий и взяли материал для лабораторных исследований, включая пробы еды, воды и смывов объектов окружающей среды.

В рамках прокурорской проверки в «Чайке» у одной из сотрудниц пищеблока был обнаружен норовирус. По предварительной версии, именно она была источником заражения шести детей, передает ТАСС. По данным пресс-службы ведомства, состояние детей с признаками острой кишечной инфекции удовлетворительное, госпитализация не потребовалась — их изолировали.

В департаменте образования сообщили агентству, что власти Екатеринбурга приняли решение закрыть лагерь с 10 августа. Также была организована доследственная проверка, сообщили в управлении СК по региону.

В Свердловской области 31 июля ​приостановили работу детского лагеря на 30 суток за нарушения в организации питания детей. Сообщалось, что директор лагеря заключил контракт с кафе быстрого питания, в связи с чем детей кормили куриными сэндвичами на завтрак и наггетсами на обед.

Теги: Свердловская область , летний лагерь , дети , госпитализация
Главное
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