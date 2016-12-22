Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
Общество, 12:31
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Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
В поселке Мурино Ленинградской области на месте пожара в здании шиномонтажа обнаружили тело четвертого погибшего, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
«Сейчас продолжается ликвидация пожара, разбор завалов, тушение кровли», — сказали в пресс-службе.
Сообщение о возгорании на улице Веселой в Мурино поступило в экстренные службы в 08:23 мск. Площадь возгорания составила 400 кв. м, пожар был потушен в 09:21 мск.
В ликвидации пожара участвовали 15 человек и пять единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.