Cбербанк рассказал о планах создать новую штаб-квартиру до конца 2021 год

Сбербанк до конца 2021 года планирует перенести свою штаб-квартиру в офисный комплекс напротив «Москва-Сити», говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

«Переезд в новый комплекс будет осуществляться поэтапно. Полное заселение планируется к концу 2021 года», — рассказали в Сбербанке.

В банке пояснили, что приобрели комплекс площадью 300 тыс. кв. м в рамках программы оптимизации портфеля недвижимости. Цели данной программы — снизить операционные издержки, улучшить условия работы и сократить время на «переезды между разными офисами». В Сбербанке отметили, что сейчас его сотрудники размещены более чем в 40 офисах, после переезда на улицу Кульнева, ключевые подразделения будут работать на одной площадке.

«Комплекс состоит из трех зданий на едином земельном участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) являются объектами незавершенного строительства», — рассказали в Сбербанке о новой штаб-квартире.

В банке не раскрыли стоимость покупки этой недвижимости, но отметили, что выбор комплекса рядом с «Москва-Сити» объясняется в том числе выгодной ценой. «Приобретение зданий комплекса с учетом уже используемых бизнес-центров «Президент Плаза» и «Поклонка Плейс» позволит нам создать единую штаб-квартиру — так называемый Сбербанк-Сити — более чем для 23 тыс. наших сотрудников», — сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В середине октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Сбербанк планирует продать здание своего головного офиса на улице Вавилова и переехать в район «Москва-Сити». По данным агентства, банк рассчитывал получить два недостроенных там небоскреба за долги. Источник Reuters заявил, что недвижимость перейдет к банку от бизнесмена Руслана Байсарова.