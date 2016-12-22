Reuters сообщил о планах Сбербанка продать головной офис

Банк получит два небоскреба в районе Москва-Сити общей площадью около 160 тыс. кв. м. Сбербанк уже владеет в этом районе другим бизнес-центром, в который уже переехали некоторые подразделения банка

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сбербанк прорабатывает возможность продажи своего головного офиса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на близкого к банку источника и собеседника на рынке недвижимости. Другой источник на этом рынке, впрочем, сказал агентству, что такие планы были, но «сейчас активного обсуждения этого вопроса нет».

Головной офис, по данным агентства, может переехать с улицы Вавилова на юге столицы в район Москва-Сити.

Кроме того, банк получит за долги два недостроенных небоскреба на 41 и 47 этажей («Суворов плаза», ранее Mirax Plaza), сообщили агентству три источника. Общая площадь небоскребов — примерно 160 тыс. кв. м. По данным близкого к банку собеседника агентства, они перейдут к банку от бизнесмена Руслана Байсарова, это подтверждает один из источников на рынке.

РБК направил запрос в Сбербанк.

Агентство Reuters называет Байсарова бенефициаром ООО «Мстиславич» (гендиректор компании передал запрос агентства помощнику Байсарова; ответа со стороны бизнесмена не последовало). По данным базы СПАРК, Байсаров также является совладельцем нескольких других компаний, большинство из которых зарегистрированы в разных помещениях в одном и том же доме на набережной Тараса Шевченко, а также гендиректором Тувинской энергетической промышленной корпорации. Forbes разместил Байсарова на 118-й строчке в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 года, оценив его состояние в $900 млн.

Участок под строящимися башнями «Суворов плаза», согласно данным Росреестра на май 2018 года, находится в аренде у АО «Международный центр», которым руководит Руслан Байсаров. Участок, по данным Росреестра, в ипотеке у Сбербанка. Кроме того, по данным СПАРК, у АО «Международный центр» есть залог в «Сбербанке» под имущественные права на нежилые помещения общей площадью не менее 72 тыс. кв. м в административно-торговом комплексе в Москва-Сити. Два источника РБК на рынке коммерческой недвижимости рассказали, что Руслану Байсарову принадлежит только одна башня «Суворов плаза», а вторая принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. РБК направил запрос в группу ПСН.

Небоскребы расположены на Кутузовском проспекте, отмечает агентство. В собственность банка в августе 2016 года перешла другая недвижимость на этом проспекте: бизнес-центр «Президент плаза». «Часть служб госбанка» с тех пор переехал в бизнес-центр, расположенный рядом с двумя небоскребами, пишет Reuters.