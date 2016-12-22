ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,36 65,07 EUR Нал. 76,78 75,45 USD Бирж. 65,64 -0,48 EUR Бирж. 75,95 -0,47 USD ЦБ. 65,75 -0,22 EUR ЦБ. 76,05 -0,45 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6869,90 +489,90 IMOEX 2389,05 -0,58% RTSI 1146,72 +0,47% Brent 80,33 +0,14% DJIA 25425,83 +0,34% Nasdaq 7487,67 -0,13%
Reuters сообщил о планах Сбербанка продать головной офис
Лента новостей
Ярош объявил об отзыве добровольцев с передовой в Донбассе 20:56, Политика Евкуров усомнился в похищении и пытках правозащитника в Ингушетии 20:33, Политика Reuters сообщил о планах Сбербанка продать головной офис 20:33, Бизнес В правительстве задумались о реформе сбора НДС на импортные товары 20:22, Экономика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 20:10, РБК и Мираторг Нетаньяху рассказал о важности дружбы с Путиным 20:09, Общество Агент Усэйна Болта рассказал о предложении контракта от клуба из Европы 20:05, Спорт Церковный разлад: что будет с Киево-Печерской лаврой после автокефалии 20:02, Политика  Полиция вошла в саудовское консульство в Турции после пропажи журналиста 19:55, Политика РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом 19:44, Политика 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 19:40, РБК и Lenovo Адвокат сообщила о заочном обвинении Исмаилова в похищении певца Руссо 19:37, Общество Минздрав поддержал законопроект о культивировании опийного мака 19:27, Общество Организатор концертов Стинга рассказал о запрете певца на ВИП-зоны 19:20, Общество Путин поручил Чайке и Бастрыкину проверить удорожание строительства ЦКАД 19:10, Политика Саратовский министр уволилась по собственному желанию после скандала 19:00, Общество Альтернатива квартире: где в Москве можно купить частный дом 18:57, РБК и Элитная недвижимость Криптовалюта Lambocoin подорожала в 1793 раза после «пампа» биржи Yobit 18:53, Крипто Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 18:48, РБК и Сбербанк Счетная палата спрогнозировала резкий рост цен на бензин в 2019 году 18:46, Экономика Мать Кокорина объяснила его участие в драке усталостью 18:36, Общество Российский призер Олимпиады в гребле на каноэ дисквалифицирован за допинг 18:34, Спорт Адвокат экс-супруги Тарасова объяснил появление долгов по алиментам 18:28, Общество На угольные активы Дмитрия Босова появились претенденты 18:27, Бизнес СМИ узнали о работе фигуранта «дела Скрипалей» в петербургском бистро 18:17, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 18:15, РБК и Мираторг Росстат зафиксировал замедление роста промпроизводства в сентябре 18:04, Экономика В ЦБ предсказали двукратное снижение доли долларовых вкладов россиян 17:58, Финансы
Reuters сообщил о планах Сбербанка продать головной офис
Бизнес, 20:33
0
Reuters сообщил о планах Сбербанка продать головной офис
Банк получит два небоскреба в районе Москва-Сити общей площадью около 160 тыс. кв. м. Сбербанк уже владеет в этом районе другим бизнес-центром, в который уже переехали некоторые подразделения банка
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сбербанк прорабатывает возможность продажи своего головного офиса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на близкого к банку источника и собеседника на рынке недвижимости. Другой источник на этом рынке, впрочем, сказал агентству, что такие планы были, но «сейчас активного обсуждения этого вопроса нет».

Головной офис, по данным агентства, может переехать с улицы Вавилова на юге столицы в район Москва-Сити.

Кроме того, банк получит за долги два недостроенных небоскреба на 41 и 47 этажей («Суворов плаза», ранее Mirax Plaza), сообщили агентству три источника. Общая площадь небоскребов — примерно 160 тыс. кв. м. По данным близкого к банку собеседника агентства, они перейдут к банку от бизнесмена Руслана Байсарова, это подтверждает один из источников на рынке.

РБК направил запрос в Сбербанк.

Агентство Reuters называет Байсарова бенефициаром ООО «Мстиславич» (гендиректор компании передал запрос агентства помощнику Байсарова; ответа со стороны бизнесмена не последовало). По данным базы СПАРК, Байсаров также является совладельцем нескольких других компаний, большинство из которых зарегистрированы в разных помещениях в одном и том же доме на набережной Тараса Шевченко, а также гендиректором Тувинской энергетической промышленной корпорации. Forbes разместил Байсарова на 118-й строчке в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 года, оценив его состояние в $900 млн.

Участок под строящимися башнями «Суворов плаза», согласно данным Росреестра на май 2018 года, находится в аренде у АО «Международный центр», которым руководит Руслан Байсаров. Участок, по данным Росреестра, в ипотеке у Сбербанка. Кроме того, по данным СПАРК, у АО «Международный центр» есть залог в «Сбербанке» под имущественные права на нежилые помещения общей площадью не менее 72 тыс. кв. м в административно-торговом комплексе в Москва-Сити. Два источника РБК на рынке коммерческой недвижимости рассказали, что Руслану Байсарову принадлежит только одна башня «Суворов плаза», а вторая принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. РБК направил запрос в группу ПСН.

Небоскребы расположены на Кутузовском проспекте, отмечает агентство. В собственность банка в августе 2016 года перешла другая недвижимость на этом проспекте: бизнес-центр «Президент плаза». «Часть служб госбанка» с тех пор переехал в бизнес-центр, расположенный рядом с двумя небоскребами, пишет Reuters.

Агентство указывает, что небоскребы, которые перейдут Сбербанку, не достроены. В декабре 2016 газета «Коммерсантъ» писала, что часть площадей в «Суворов плаза» могла достаться Промсвязьбанку (через год ЦБ объявил о санации банка). Газета тогда отмечала, что часть площадей в здании находится в залоге у Сбербанка и что тот оценивал в 2012 году стоимость заложенного имущества в 12,7 млрд руб.
Авторы: Андрей Гатинский, Надежда Федорова.
При участии: Екатерина Литова.
Теги: Сбербанк , офис
Главное
РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о планах Сбербанка организовать пункты выдачи онлайн-заказов Бизнес
Reuters узнал о покупке Сбербанком разработчика систем распознавания речи Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter