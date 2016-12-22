Россияне остались довольны работой полиции во время ЧМ-2018

Россияне положительно оценили работу правоохранительных органов во время проведения чемпионата мира по футболу 2018. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Работу полиции на чемпионате 45% опрошенных россиян оценили как «отличную» или «хорошую», при этом ни один из респондентов не выбрал ответы «плохо» или «очень плохо». Еще 49% россиян не заметили работу сотрудников правоохранительных органов на массовых мероприятиях.

Более 80% россиян отметили, что полиция с участием и дружелюбием отнеслась к иностранным болельщикам, приехавшим в Россию на время мундиаля.

В целом, уровень доверия россиян к сотрудникам правоохранительных органов составил 57%. Больше всего жители России доверяют полицейским на транспорте (65%), меньше всего — следователям из следственного департамента (50%). Недоверие к полицейским испытывают 35% респондентов.

ВЦИОМ провел телефонный опрос в октябре этого года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. В финале турнира победу над сборной Хорватии одержала команда Франции. Третье место заняла Бельгия. После окончания ЧМ-2018 сборная России поднялась на 24 позиции в рейтинге ФИФА, заняв в нем 46-е место.



