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Крупный пожар произошел на складе автотехники в Комсомольске-на-Амуре
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Крупный пожар произошел на складе автотехники в Комсомольске-на-Амуре
Общество, 04:12
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Крупный пожар произошел на складе автотехники в Комсомольске-на-Амуре

​Крупный пожар произошел на складе автомобильной техники на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании на складе поступило на пульт дежурного в 06:00 по местному времени 9 ноября (23:00 мск 8 ноября). Прибывшие через 15 минут на место ЧП пожарные обнаружили открытое горение в одноэтажном здании склада из сэндвич-панелей.

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По данным МЧС, на складе находятся семь грузовых и легковых автомобилей, а также катер, баллон пропана и баллон с кислородом. К настоящему моменту спасателям удалось локализовать возгорание на площади 700 кв. м.

К ликвидации пожара привлечены 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Также на место пожара прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

«Погибших и пострадавших нет. Ведется дальнейшее тушение огня», — сообщают в пресс-службе МЧС.

Теги: пожар , склад , Комсомольск-на-Амуре , ГУ МЧС , Хабаровский край
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