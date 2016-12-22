Крупный пожар произошел на складе автотехники в Комсомольске-на-Амуре

Крупный пожар произошел на складе автомобильной техники на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сообщение о возгорании на складе поступило на пульт дежурного в 06:00 по местному времени 9 ноября (23:00 мск 8 ноября). Прибывшие через 15 минут на место ЧП пожарные обнаружили открытое горение в одноэтажном здании склада из сэндвич-панелей.
По данным МЧС, на складе находятся семь грузовых и легковых автомобилей, а также катер, баллон пропана и баллон с кислородом. К настоящему моменту спасателям удалось локализовать возгорание на площади 700 кв. м.
К ликвидации пожара привлечены 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Также на место пожара прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.
«Погибших и пострадавших нет. Ведется дальнейшее тушение огня», — сообщают в пресс-службе МЧС.