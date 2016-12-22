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В Мексике застрелили дочь депутата парламента
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В Мексике застрелили дочь депутата парламента
Общество, 07:58
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В Мексике застрелили дочь депутата парламента

Неизвестный застрелил 22-летнюю Валерию Медель, дочь депутата парламента Мексики Кармен Медель, сообщает газета El Pais. Нападение произошло в спортзале города Веракрус на востоке страны, девушка училась в медицинском университете города.

Работа парламента была приостановлена после того, как мать во время сессии получила сообщение об убийстве дочери. Мотивы преступника неизвестны, полиция разыскивает стрелка.

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Газета отмечает, что за последний год в Веракрусе произошло больше 1 тыс. убийств, а в целом по стране – более 22 тыс.

Теги: Мексика , Убийство
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