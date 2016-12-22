В Мексике застрелили дочь депутата парламента

Неизвестный застрелил 22-летнюю Валерию Медель, дочь депутата парламента Мексики Кармен Медель, сообщает газета El Pais. Нападение произошло в спортзале города Веракрус на востоке страны, девушка училась в медицинском университете города.

Работа парламента была приостановлена после того, как мать во время сессии получила сообщение об убийстве дочери. Мотивы преступника неизвестны, полиция разыскивает стрелка.

Газета отмечает, что за последний год в Веракрусе произошло больше 1 тыс. убийств, а в целом по стране – более 22 тыс.