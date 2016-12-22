Три землетрясения произошли у берегов Греции в течение получаса

В Ионическом море у берегов Греции в течение получаса произошли три землетрясения. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, произошло три подземных толчка магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9.
Первое землетрясение произошло в 02:44 по местному времени (03:44 мск). Эпицентр толков находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.
Спустя 20 минут произошло второе землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.
В 03:12 по местному времени (04:12 мск) у берегов Греции произошло третье землетрясение. Оно оказалось самым мощным из трех — магнитудой 4,9. Его эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков также находилась на глубине 10 км.
В результате подземных толчков на острове Закинф было нарушено электроснабжение. При этом на островке Строфадиа из-за землетрясений частично обрушился построенный в XIII веке монастырь Преображения Господня, сообщает ТАСС.