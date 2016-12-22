ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,55 65,83 EUR Нал. 75,98 75,38 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6390,00 -20,10 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
Три землетрясения произошли у берегов Греции в течение получаса
Лента новостей
Три землетрясения произошли у берегов Греции в течение получаса 09:12, Общество «Нафтогаз» назвал стратегически невозможным остановить «Северный поток-2» 08:59, Политика 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 08:42, РБК и Cordiant Депутат Верховной рады обвинил Меркель в потере Крыма и войне в Донбассе 08:18, Политика Даниэль Кормье защитил титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории 07:39, Спорт В США умер джазовый музыкант Рой Харгроув 07:24, Общество Нетаньяху поблагодарил Трампа за анонс новых санкций против Ирана 06:56, Политика Times узнала о секретной сделке Терезы Мэй c Евросоюзом по Brexit 06:51, Политика Число погибших в ДТП с 31 машиной на северо-западе Китая выросло до 15 06:23, Общество В Чикаго при взрыве у железнодорожной станции погиб человек 05:51, Общество Глава МИД Германии представил способ сохранения мира в Европе 05:13, Политика Сирия назвала условия сотрудничества с преемником де Мистуры 05:00, Политика Трамп уличил сенатора в использовании российской тактики в Facebook 04:10, Политика 6 правил путешествия с друзьями 04:04, РБК и Билайн В НАТО рассказали о помехах быстрому реагированию на конфликт с Россией 03:26, Политика Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали после инцидента в метро 02:52, Общество Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приеме 02:04, Политика Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в $200 млн 01:45, Политика SANA сообщила о гибели 15 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии 01:03, Политика При крушении легкомоторного самолета близ Венеции погибли два человека 00:11, Общество С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником 03 ноя, 23:56, Общество Фигуристка Загитова завоевала золото на этапе Гран-при в Финляндии 03 ноя, 23:55, Спорт Франция призвала не рассматривать ситуацию в ЦАР как конфликт с Россией 03 ноя, 23:22, Политика «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии 03 ноя, 22:58, Спорт СК начал проверку по факту пожара на газопроводе в Рязанской области 03 ноя, 22:34, Общество Титул «Мисс Земля — 2018» завоевала представительница Вьетнама 03 ноя, 22:19, Общество Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 03 ноя, 22:03, РБК и Canon Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Трампом в Париже 03 ноя, 21:57, Политика
Три землетрясения произошли у берегов Греции в течение получаса
Общество, 09:12
0
Три землетрясения произошли у берегов Греции в течение получаса

В Ионическом море у берегов Греции в течение получаса произошли три землетрясения. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, произошло три подземных толчка магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9.

Первое землетрясение произошло в 02:44 по местному времени (03:44 мск). Эпицентр толков находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.

Недалеко от Курильских островов за 10 минут произошли два землетрясения
Общество

Спустя 20 минут произошло второе землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.

В 03:12 по местному времени (04:12 мск) у берегов Греции произошло третье землетрясение. Оно оказалось самым мощным из трех — магнитудой 4,9. Его эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков также находилась на глубине 10 км.

​В результате подземных толчков на острове Закинф было нарушено электроснабжение. При этом на островке Строфадиа из-за землетрясений частично обрушился построенный в XIII веке монастырь Преображения Господня, сообщает ТАСС.

Теги: землетрясение , Греция
Главное
«Нафтогаз» назвал стратегически невозможным остановить «Северный поток-2» Политика
Материалы по теме
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили Общество
Землетрясение в Греции вызвало цунами в Средиземном море Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter