Суд запретил наркобарону Коротышке обняться с супругой перед слушаниями

Суд отказал мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману по кличке Коротышка, который возглавлял клан Синалоа, во встрече с супругой перед началом судебного процесса на грядущей неделе, сообщает ABC News.

По данным телеканала, адвокаты обвиняемого обратились в федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк с просьбой разрешить его жене, Эмме Коронел Ассуро, встретиться не на долгое время с мужем. Эта встреча, как отмечает ABC, предполагала кратковременное приветствие, в которое, возможно, вошли бы объятия.

Однако федеральный судья Бруклина Брайан Коган отказал правозащитникам Гусмана в просьбе. Несмотря на то, что суд «с сочувствием» отнесся к просьбе адвокатов, он был вынужден отказать из-за противоречий нормам обеспечения безопасности.

Судья также указал на то, что он отказал Гусману во встрече с родственниками, включая супругу, так как они могут передать ему секретные сведения или получить от него какие-либо указания, которые могут помочь подсудимому совершить побег или причинить вред проходящим по делу свидетелям.

Хоакин Гусман был пойман в Мексике в 2016 году. После этого наркобарона перевели из тюрьмы строгого режима «Альтиплано» в тюрьму, расположенную недалеко от границы с США. 20 января 2017 года Коротышка был экстрадирован в Соединенные Штаты. До 2014 года американский Минюст считал его самым могущественным наркобароном в мире. По версии американских властей, именно Гусман контролировал большую часть поставок наркотиков в США. Сам Хоакин​ Гусман не признал свою вину.