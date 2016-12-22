США обвинили Россию в попытке снять санкции с КНДР в банковской сфере

Россия добивается снятия санкций с Северной Кореи в банковском секторе для того, чтобы «обуздать» ядерную программу Пхеньяна. Вашингтон не позволит Москве этого сделать, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает Reuters.
«То, чего они (Россия) пытаются добиться — снятия банковских ограничений», — заявила она по итогам заседания Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР, которое было созвано по инициативе России.
Как отметила Хейли, Россия не выполняет своих обязательств в этом вопросе. «Итак, теперь мы знаем, какова их повестка дня, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не позволим этому случиться», — заключила она.
Накануне агентство Reuters узнало о просьбе России провести заседание Совета безопасности ООН для обсуждения вопроса санкций против Северной Кореи. Это предложение поступило после того, как была отложена встреча американских и северокорейских представителей в Нью-Йорке.
Санкции против КНДР продлеваются 15 членами Совбеза ООН с 2006 года из-за северокорейской ядерной программы. Власти Китая и России ранее заявляли, что эти ограничения необходимо пересмотреть, так как в этом вопросе наметилась «позитивная динамика». Основным толчком к положительным изменениям в вопросе денуклеризации Корейского полуострова стала встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом западные страны до сих пор считают, что ограничения в отношении Пхеньяна должны действовать до тех пор, пока КНДР полностью не откажется от ядерного оружия.