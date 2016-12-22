Отбывающего тюремный срок переизбрали в нижнюю палату заксобрания Техаса

Находящийся в тюрьме Рон Рейнолдс получил необходимое количество голосов избирателей и смог переизбраться в нижнюю палату (палату представителей) законодательного собрания штата Техас, сообщает The Hill.
Издание отмечает, что 45-летний политик получил почти 50 тыс. голосов, что позволит ему вернуться к выполнению обязанностей через несколько месяцев.
Рейнолдс сел в тюрьму в сентябре после того, как его признали виновным в нарушении местного законодательства. Он был приговорен к одному году лишения свободы за нарушения в ведении бизнеса. При этом его уголовный проступок не предполагал лишения права принять участие в выборах.
Легислатура (законодательное собрание) Техаса состоит из двух палат — сената и палаты представителей. В нижнюю палату входят 150 человек, которых избирают в одномандатных округах штата. Депутаты избираются на два года без ограничения срока полномочий.