Кудрин увидел риски падения реальных доходов россиян
Общество, 16:37
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Кудрин увидел риски падения реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян по итогам 2018 года могут снизиться, а рост ВВП в 2019 году может оказаться ниже 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на выступлении в Госдуме, передает ТАСС.
По его словам, рост экономики в будущем году замедлится из-за действующих и потенциальных антироссийских санкций.
В октябре Кудрин указывал, что действие антироссийских санкций станет препятствием для выполнения майских указов президента Владимира Путина. Он также упоминал о рисках рецессии и снижения темпов роста экономики. По словам Кудрина, Россия должна уменьшать напряженности с другими странами, а также стараться снизить санкционный режим.6 ноября стали известны результаты опроса Института Адизеса, согласно которым у 86% крупных российских компаний вызывает опасения возможное расширение ограничений Вашингтона против Москвы. По словам 95% опрошенных, они ощутили влияние апрельских санкций, в частности, ослабление рубля и нестабильность финансовых рынков, еще 5% заявили, что под ограничения попали их конкуренты.