«Дочка» НОВАТЭКа получила права на разработку нового участка на Гыдане

Дочерняя компания НОВАТЭКа — ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» — выиграла аукцион на право пользования недрами Южно-Лескинского участка полуострова Гыдан (Красноярский край). Сообщение об этом размещено на сайте НОВАТЭКа.

«Южно-Лескинский участок расположен в непосредственной близости от имеющихся активов НОВАТЭКа на Гыдане», — сообщает компания.

Ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 3,5 млрд барр. нефтяного эквивалента углеводородов по российской классификации, сообщает компания, срок действия лицензии — 27 лет. По итогам аукциона разовый платеж за пользование недрами определен на уровне 2 млрд руб.

НОВАТЭК планирует построить на Гыдане второй завод по производству сжиженного природного газа (первый завод компании, «Ямал СПГ», запущен осенью 2017 года). Запуск «Арктик СПГ» ожидается к 2023 году, его мощность составит около 19,8 млн т сжиженного природного газа в год.

​В мае соглашение о вхождении в «Арктик СПГ-2» с НОВАТЭКом подписала французская Total. Договоренность предусматривала приобретение Total 10% доли участия в «Арктик СПГ-2», а также право приобретения до 5% дополнительно при принятии НОВАТЭКом решения об уменьшении своей доли участия в проекте ниже планируемых 60%.​ Сделка должна быть закрыта к марту 2019 года.