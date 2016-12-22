СМИ сообщили о бунте в таджикской колонии и гибели заключенных

Несколько человек погибли во время подавления бунта заключенных в колонии строго режима в городе Худжанжда в Таджикистане, сообщает региональная служба «Радио Свобода» со ссылкой на источник.
По словам собеседника радиостанции, бунт начался в ночь на четверг, 8 ноября. «Пока число погибших и раненых неизвестно. Говорят, что несколько заключенных совершили побег», — сказал источник. Он добавил, что для подавления беспорядков привлекли спецназ, у заключенных было холодное оружие.
По данным издания, накануне с 22:30 до 23:00 (с 20:30 по 21:00 мск) на территории колонии была слышна стрельба. Но в исправительном учреждении это отрицают, отмечая при этом, что в колонии объявили тревогу.
Информацию о бунте в колонии подтвердил и источник «РИА Новости» в силовых структурах региона. По его данным, погибли 13 человек.
О беспорядках сообщает и Asia-Plus. В главном управлении исполнения уголовных наказаний сообщили изданию, что в колонии работает «специальная группа», причины бунта еще не установлены.