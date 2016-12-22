СК завел дело после аварийной посадки Ан-2 в Архангельской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в лесу в Архангельской области. Об этом сообщили РБК в региональном главке СКР.
Дело завели по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Самолет вылетел из аэропорта Васьково и направился в город Мезень, совершив вынужденную посадку в 50 км от Архангельска.
На борту находились 11 человек, в том числе один ребенок и два члена экипажа.
По данным правительства Архангельской области, пострадал один человек, его доставили в больницу, остальных пассажиров перевезли в аэропорты Талаги и Васьково на вертолетах службы спасения.
Причины жесткой посадки устанавливаются, по словам источника «Интерфакса», самолет экстренно сел из-за обледенения.