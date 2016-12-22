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СК завел дело после аварийной посадки Ан-2 в Архангельской области
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СК завел дело после аварийной посадки Ан-2 в Архангельской области
Общество, 15:22
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СК завел дело после аварийной посадки Ан-2 в Архангельской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в лесу в Архангельской области. Об этом сообщили РБК в региональном главке СКР.

Дело завели по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Самолет вылетел из аэропорта Васьково и направился в город Мезень, совершив вынужденную посадку в 50 км от Архангельска.

Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу под Архангельском
Общество

На борту находились 11 человек, в том числе один ребенок и два члена экипажа.

По данным правительства Архангельской области, пострадал один человек, его доставили в больницу, остальных пассажиров перевезли в аэропорты Талаги и Васьково на вертолетах службы спасения.

Причины жесткой посадки устанавливаются, по словам источника «Интерфакса», самолет экстренно сел из-за обледенения.

Теги: Ан-2 , аварийная посадка , Архангельская область , Самолет
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