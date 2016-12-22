Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу под Архангельском

Пассажирский самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в 50 км от Архангельска. На борту были 11 человек. По предварительным данным, причиной инцидента стало обледенение. МЧС сообщает, что жертв нет

Самолет Ан-2 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

В пятидесяти километрах от Архангельска самолет Ан-2, на борту которого находились 11 человек, совершил вынужденную посадку в лесу. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС по Архангельской области.

«В 11:30 примерно в 50 км от Архангельска совершил вынужденную посадку самолет АН-2, совершавший полет по маршруту Архангельск — Мезень», — говорится в сообщении.

Среди 11 человек, которые находились на борту судна, был один ребенок и два члена экипажа. «Жертв и пострадавших нет, разрушений самолета нет», — сообщили в МЧС.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что возможной причиной вынужденной посадки было обледенение. «Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась», — рассказал источник.

Он заверил, что с самолетом есть связь. «По предварительной информации, люди получили травмы, но никто не погиб. Среди пассажиров есть медик, он оказывает помощь пострадавшим», — добавил собеседник агентства.

На место аварии вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту, уточнили в МЧС.