В Литве умер советский актер Арунас Сторпирштис

Советский актер Арунас Сторпирштис скончался в Литве на 69-м году жизни, рассказал агентству BNS его брат Гедиминас Сторпирштис, передает Delphi.

«Он болел, но работал до последнего дня — еще вчера озвучивал фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно», — заявил брат актера.

Сторпирштис родился в Вильнюсе 2 сентября 1950 года. В 1975 году окончил Литовскую консерваторию. После актер работал в Молодежном и Большом театрах Литвы.

Сторпирштис снялся в таких фильмах, как «Остров погибших кораблей», «Сезон чудес», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» и «Зимняя вишня 2».