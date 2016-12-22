В Подмосковье депутату предъявили обвинение в вымогательстве

Депутату подмосковного Рузского городского округа Максиму Уварову предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщает Следственный комитет в «Там-Там».

Как уточняется на сайте регионального главка СКР, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК.

Уварова задержали 1 ноября.

По данным следствия, в 2017–2018 годах Уваров организовывал акции протеста вблизи деревни Крюково, а затем публиковал в интернете ролики, дискредитирующие фирму, которая занимается добычей и продажей нерудных ископаемых. Депутат пообещал представителю организации прекратить публикации, если ему будут ежеквартально выплачивать 1,2 млн руб.

В августе 2017 года депутат был лишен мандата из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции, однако смог добиться восстановления мандата через суд.