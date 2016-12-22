Подмосковного депутата задержали по подозрению в вымогательстве

Депутат от «Справедливой России» Рузского городского округа Московской области Максим Уваров был задержан 1 ноября по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации.

Там добавили, что против депутата возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере).

В августе 2017 года Уваров был лишен мандата за нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщала «Руза24».

Депутат обратился с жалобой в Московский областной суд и смог добиться восстановления мандата. На сайте Рузского городского округа указывается, что Уваров вернулся на заседание совета депутатов округа с февраля 2018 года.