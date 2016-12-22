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Subaru отзовет 100 тыс. автомобилей в Японии
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Subaru отзовет 100 тыс. автомобилей в Японии
Общество, 13:07
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Subaru отзовет 100 тыс. автомобилей в Японии

Японская автомобильная компания Subaru объявила об отзыве 100 тыс. автомобилей в Японии, в том числе марки Impreza, после того, как был обнаружен ряд неисправностей. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal. Отзыв не коснется машин, проданных за рубежом.

Как отмечается в сообщении, была выявлена некорректная работа тормозов.

В компании заявили, что в четверг, 8 ноября, отзыв автомобилей будет оформлен в соответствии с японским законодательством и обойдется компании в 6,5 млрд иен ($57,4 млн). Ранее Subaru отозвала 530 тыс. машин в Японии из-за ненадлежащего проведения испытаний и проверок. Тогда компания заявляла, что отзовет в Японии 400 тыс. автомобилей, в том числе Forester SUV и седан Impreza. В компании сказали, что хотят исправить дефект в клапанных пружинах двигателей.

В 2017 году стало известно, что неквалифицированные сотрудники предоставляли отчеты о безопасности автомобилей. Тогда это привело к отзыву 400 тыс. машин.

Теги: Subaru Impreza , отзыв автомобилей , Япония
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