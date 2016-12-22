ВВС США прервали запуск баллистической ракеты Minuteman III

ВВС США приняли решения прервать тестовый запуск межконтинентальной баллестической ракеты Minuteman III. Об этом говорится в сообщении американского Командования глобальных ударов военно-воздушных сил, пишет издание Santa Maria Times.



Как отмечается в сообщении, запуск должен был пройти с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Его отменили из-за обнаружения аномалии, которая могла стать причиной непредсказуемых инцидентов во время испытания. В ВВС США отметили, что запуск был «безопасно прекращен».



В командовании пояснили, что такие аномалии могли возникнуть «из-за многих факторов», в том числе из-за платформы запуска или тестового оборудования. Для выявления причин ее возникновения группа-экспертов проведет исследование.



Межконтинентальная баллистическая ракеты Minuteman III используется в США с 1970 года. Она способна пролететь 13 тыс. км. Американские военные проводят ее модернизацию. В конце апреля сообщалось, что США провели запуск этой ракеты. Он был произведен с той же самой базы Ванденберг в штате Калифорнии, с которой, во вторник, 31 июля, запустить ее не удалось.