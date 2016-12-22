Власти Западного Голливуда призвали убрать звезду Трампа с «Аллеи славы»

Городской совет Западного Голливуда единогласно проголосовал за то, чтобы убрать звезду президента США Дональда Трампа с «Аллеи славы» в Лос-Анджелесе, сообщает NBC News со ссылкой на заявление мэра Джона Дюрана. Призыв направлен к Торговой палате Голливуда, в ведении которой находится «Аллея славы».

Звезду американского президента хотели убрать из-за его высказываний об иммигрантах, женщинах и меньшинствах, а также других действий, которые не соответствуют «ценностям совета, региона и страны в целом».

Представитель Торговой палаты Голливуда Лерон Гублер рассказал, что палата рассмотрит решение городского совета на следующем заседании. ​«На данный момент нет планов убирать какую-либо звезду с «Аллеи славы», — сказал Гублер.

В 2015 году Гублер рассказал Los Andgeles Times, что как только звезду устанавливают на аллее, она становится частью ее «исторической ткани». В связи с этим Торговая палата никогда не убирала звезды.

25 июля вандал разбил киркой, которую он пронес в футляре от гитары, звезду Трампа на «Аллее славы» в Голливуде. Впоследствии он сдался полиции. Звезду Трампа открыли в 2007 году.