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В Швеции на основе твитов Трампа создали художественную инсталляцию
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В Швеции на основе твитов Трампа создали художественную инсталляцию
Общество, 17:53
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В Швеции на основе твитов Трампа создали художественную инсталляцию

Твиты президента США Дональда Трампа легли в основу художественной инсталляции в музее шведского города Истад, сообщает пресс-служба музея.

Выставка художников Рейн Йонссон и Амит Сен под названием What's happening («что происходит?»), в основу которой легли сообщения из Twitter американского президента, посвящена сути новостей в социальных сетях.

«Twitter сообщает новости. Но с тех пор, как несколько лет назад проблема фальшивых новостей вышла на первый план, вопрос «что происходит?» трансформировался в «что же происходит на самом деле?» — говорится в сообщении.

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Каждый твит с хештегом #realDonaldTrump будет анализироваться специальной программой в реальном времени и сопровождаться звуковым сигналом. Он будет зависеть от того, позитивное или негативное содержание у сообщения Трампа. Инсталляция откроется 8 ноября.

После победы на выборах в октябре 2016 года Трамп пообещал своим сторонникам, что снизит свою активность в Twitter. Тем не менее он часто комментирует в соцсети внешнюю и внутреннюю политику США и зарубежных стран, публикации о себе в прессе и критику оппонентов.

В середине января Би-би-си опубликовала статистику, согласно которой президент США отправляет сообщения в Twitter c шести до девяти утра, второй суточный всплеск активности президента в соцсети приходится на 18–19 часов. Сам Трамп уверял, что делает это в свободное от работы время.

Теги: твит , Дональд Трамп , инсталляция , Швеция , Twitter , музей
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