Мединский пригласил Путина посмотреть на кольчугу и форму ГРУ

Министр культуры Владимир Мединский пригласил президента Владимира Путина на торжественное открытие музея истории русской военной формы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы планируем к маю оборудовать музейное помещение, это будет первый в мире музей, рассказывающий всю историю нашей русской военной формы от кольчуги до формы спецназа ГРУ», — сказал министр.

Мединский отметил, что открытие планируется «поближе к 9 мая». Он также рассказал, что Франция предложила для выставки в музее образцы французской военной формы и именную шпагу графа де Тревиля.

Президент поблагодарил министра за приглашение и ответил, что это «очень интересно».

В ноябре Путин предложил вернуть военной разведке название «ГРУ» — Главное разведывательное управление. С этой идеей он выступил на праздновании Дня военного разведчика. Под названием «ГРУ» военная разведка действовала до 2010 года, когда была переименована в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил (ГУ Генштаба).

