В ДТП с грузовиком в Армении погибли четыре военнослужащих

В результате ДТП с военным грузовиком в Армении погибли четверо солдат армии страны, заявил пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян. Об этом сообщает Aysor.
По словам Ованнисяна, перевернулся армейский грузовик, который перевозил военнослужащих. В результате погибли четыре человека, их личности установлены. Это были солдаты 1998 года рождения, призванные в 2017 году.
Восемь человек получили ранения и были госпитализированы. Один из них доставлен в госпиталь в Сюнике в тяжелом состоянии. Всего в грузовике был 21 человек.
Как сообщает News.am, инцидент произошел на дороге Горис — Кубатлы. Причина аварии не сообщается.
В июне в Армении в результате ДТП погиб военнослужащий российской военной базы в городе Гюмри. 32-летний Владислав Куликов на своем автомобиле столкнулся с прицепом припаркованного грузовика и погиб на месте. Еще один человек получил ранения. Авария произошла во внеслужебное время.