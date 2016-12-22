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В Нидерландах полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе
Общество, 01:38
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В Нидерландах полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали главный железнодорожный вокзал города Тилбург в Нидерландах из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает BD.

В результате инцидента железнодорожное сообщение в провинции Северный Брабант было полностью приостановлено. Полицейские арестовали четверых мужчин в связи с этим инцидентом. При этом, как отмечает издание, пока остается неясным, имеют ли арестованные отношение к сообщению об угрозе взрыва.

Главный вокзал Гамбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва
Общество

По данным BD, в момент эвакуации на вокзале находилось большое число людей, которые возвращались с фестиваля Dancetour, проходившего в Тилбурге, и фестиваля Decibel Outdoor, который состоялся в местечке Хильваренбек.

В настоящее время на вокзале работают кинологи и саперы. К месту происшествия приехали автобусы, готовые отвезти эвакуированных пассажиров до станции «Ден Бос», расположенной в городе Хертогенбос, и до города Эйндховен.

Теги: ж/д вокзал , Нидерланды , эвакуация , угроза взрыва , сообщение о бомбе
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