В Барселоне эвакуировали два поезда из-за подозрительного предмета

На станции Сантс в Барселоне эвакуировали два высокоскоростных поезда AVE из-за подозрительного предмета. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Уточняется, что около 8:00 по местному времени (10:00 мск) в полицию поступило сообщение от службы безопасности, которая при сканировании багажа увидела предмет, похожий на бомбу. В настоящий момент проверка продолжается, на путях работают специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ (TEDAX).

La Vanguardia уточняет, что у всех пассажиров досматривают багаж. Государственный оператор железных дорог Испании Adif сообщает, что в настоящий момент движение высокоскоростных поездов восстановлено.

В конце сентября в Киеве из-за анонимного сообщения о бомбе эвакуировали 700 пассажиров поезда, следовавшего в Мариуполь. На место прибыли наряды полиции и кинологи, взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было.