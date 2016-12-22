В Киеве пассажиров поезда на Мариуполь эвакуировали из-за угрозы взрыва

На Киевском вокзале из-за анонимного сообщения о бомбе эвакуировали 700 пассажиров поезда до Мариуполя, сообщает сайт полиции украинской столицы.

На место выехали наряды полиции и кинологи. «В результате тщательного осмотра поезда и территории вокзала никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено», — сообщается на сайте полиции Киева.

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение телефонного террориста.

16 сентября из-за сообщения о минировании был эвакуирован Оболонский районный суд Киева, где проходило заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Взрывчатку в здании не нашли.