Независимый союз решил подключиться к мониторингу оптовых цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) запускает мониторинг выполнения соглашения о заморозке мелкооптовых цен на бензин. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Отмечается, что НТС открывает горячую линию для владельцев независимых АЗС. Топливный союз поможет составить обращения в ФАС России, если будет обнаружено расхождение мелкооптовых цен с рекомендуемыми соглашением параметрами, а также в случае выявления фактов неотгрузки топлива независимым участникам рынка по заявленным ценам.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет договоренность между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Медведев также пригрозил ввести заградительные экспортные пошлины, если постановление не будет исполняться. В документе указан перечень компаний, которые берут на себя обязательство сохранять цены на уровне мая до конца года. Среди этих компаний — «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «РуссНефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».

Независимые трейдеры выступали против заморозки цен на бензин, так как это грозит им банкротством. Накануне компании-члены партнерства «Совет по товарным рынкам» заявили, что не будут продавать бензин со станций отправления НПЗ.