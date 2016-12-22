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Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» обжаловал арест
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Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» обжаловал арест
Пожар в Кемерово, 08:48
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Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» обжаловал арест

Защита обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» Эдуарда Комкова, помещенного под стражу на прошлой неделе, обжаловала его арест. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.

Следствие инкриминирует Комкову, который является сыном бывшего начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, получение крупной взятки от компании-собственника ТЦ. Его мать также является обвиняемой по делу о пожаре.

Кроме того, в Центральный районный суд Кемерово поступило ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему заместителю главы госстройнадзора Светлане Шенгерей, которую в сентябре арестовали до 13 ноября.

Экс-главу владевшей «Зимней вишней» компании объявят в розыск
Общество

1 ноября суд арестовал троих фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» — Комкова, бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТЦ) Вячеслава Вишневского и гендиректора ООО «ИСК ресурс» Никиту Чередниченко. При этом Вишневский, который находится за пределами России, был арестован заочно. Он будет объявлен в международный розыск. Таким образом, число фигурантов дела возросло до 15 человек.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в конце марта, жертвами стали 60 человек.

Теги: Пожар , арест , торговый центр
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