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СМИ сообщили о семи погибших при пожаре в Кемеровской области
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СМИ сообщили о семи погибших при пожаре в Кемеровской области
Общество, 03:34
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СМИ сообщили о семи погибших при пожаре в Кемеровской области

В частном доме в городе Юрга в Кемеровской области произошел пожар, погибли семь человек, в том числе пятеро детей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным погибли 7 человек — двое взрослых и пять детей. Также еще два человек — один взрослый и один ребенок — в больнице», — заявил собеседник агентства. В свою очередь источник «РИА Новости» сообщает о восьми погибших, по его словам, один из них скончался в больнице.

В региональном управлении МЧС подтвердили ТАСС сам факт пожара. По данным ведомства, информация о возгорании поступила 04:20 по местному времени (00:20 мск), к 01:19 мск огонь ликвидировали.

На место происшествия направились следователи криминалисты, рассказали агентству в региональном главке Следственного комитета России.

Теги: Пожар , Кемеровская область , погибшие
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