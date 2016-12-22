СМИ сообщили о семи погибших при пожаре в Кемеровской области

В частном доме в городе Юрга в Кемеровской области произошел пожар, погибли семь человек, в том числе пятеро детей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительным данным погибли 7 человек — двое взрослых и пять детей. Также еще два человек — один взрослый и один ребенок — в больнице», — заявил собеседник агентства. В свою очередь источник «РИА Новости» сообщает о восьми погибших, по его словам, один из них скончался в больнице.
В региональном управлении МЧС подтвердили ТАСС сам факт пожара. По данным ведомства, информация о возгорании поступила 04:20 по местному времени (00:20 мск), к 01:19 мск огонь ликвидировали.
На место происшествия направились следователи криминалисты, рассказали агентству в региональном главке Следственного комитета России.