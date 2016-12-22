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Подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке признали виновным в терроризме
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Подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке признали виновным в терроризме
Общество, 04:47
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Подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке признали виновным в терроризме

28-летний выходец из Бангладеш Акайд Улла, подозреваемый в организации взрыва на центральном вокзале в Нью-Йорке, признан виновным в терроризме. Об этом сообщает NBC.

Также мужчина был признан виновным еще по пяти статьям обвинения, в том числе в поддержке иностранной террористической организации. Телеканал отмечает, что теперь Улле грозит пожизненное заключение.

Улла прибыл в США из Бангладеш в 2011 году, получив вид на жительство (Green Card). Телеканал отмечает, что с переездом Улле помогал его дядя, который ранее также смог получить Green Card. По словам последнего, его племянник был «глубоко обеспокоен» жестоким обращением с мусульманами в мире. После приезда в США Улла проживал в Бруклине и работал таксистом.

Улла в декабре 2017 года подорвал самодельную бомбу в переходе, соединяющем станцию метро Times Square и центральный автовокзал Нью-Йорка. Тогда пострадали четыре человека, включая подрывника. Полиция задержала Уллу, по его словам, он совершил нападение во имя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Нью-Йорка признали происшествие терактом.

На судебном заседании 6 ноября Улла объяснил свои мотивы тем, что «злился на [президента США] Дональда Трампа, потому что он грозился бомбить Ближний Восток и защитить свой народ». Ранее источники CNN сообщали, что Улла хотел «нанести урон» США из-за того, что «они бомбили мою страну».

Теги: Нью-Йорк , взрыв , Теракт , Терроризм
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