В Гвиане стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б»

С космодрома Гвианского космического центра (Французская Гвиана, департамент Франции в Южной Америке) стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б». На борту ракеты четыре европейских спутника O3b, сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

Через девять минут после старта головной блок, в составе которого разгонный «Фрегат-МТ» и спутники, отделился от третьей ступени «Союза». В настоящий момент разгонный блок приступил к полетному заданию по выводу на орбиту телекоммуникационных спутников.

«Продолжительность миссии от момента пуска до момента отделения всех четырех спутников — 2 ч. 22 мин. 51 сек. По завершении миссии разгонный блок «Фрегат-МТ» будет переведен на орбиту «существования» за счет двух включений двигателей», — сказано в сообщении.

Позднее «Роскосмос» на своей странице в Twitter сообщил, что все четыре спутника успешно выведены на орбиту.

Для российской ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» это уже 18-й запуск с Гвианского космического центра. Ранее эти ракеты также доставляли на орбиту спутники O3b франко-итальянской компании Thales Alenia Space.



Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане. Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ, российско-европейский проект «Союз» на этом космодроме начался в 2003 году.