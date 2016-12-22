Противолодочный самолет ВМС США провел разведку у Керченского пролива

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел разведку вдоль черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar.

По данным сервиса, вечером 6 ноября самолет с бортовым номером 168764 пролетел в районе Керченского пролива в Крыму, приблизившись к береговой линии на расстояние 25 км. Спустя два часа американский самолет завершил разведку и вернулся на аэродром базирования.

Ранее 6 ноября другой противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел разведку у Балтийского побережья России. Находясь в воздушном пространстве Финляндии, самолет пролетел у границ России и над Финским заливом.

У границ Калининградской области 3 ноября был замечен американский стратегический самолет-разведчик RC-135V. Он вылетел с британской авиабазы Милденхолл и провел разведку, находясь в воздушном пространстве Польши.