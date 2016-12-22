В Краснодаре загорелись склады площадью 2,5 тыс. квадратных метров

В складских помещениях на хуторе Ленина в Краснодаре произошел пожар, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«По состоянию на 01.50 происходит горения одного склада по всей площади и частичное загорание второго склада на общей площади 2500 м кв.», — говорится в сообщении. В МЧС подчеркнули, что по предварительным данным в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.​

Информация о возгорании поступила в ведомство в 00:29 мск. Первые подразделения пожарных прибыли на место через 11 минут. «Пожару присвоен высокий ранг. Организован сбор аэромобильной группы Краснодарского края», — добавили в региональном МЧС.

Там рассказали, что в тушении принимают участие 204 человека и 45 единиц техники.