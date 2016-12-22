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Главреду «Эха Москвы» сделали вторую за месяц операцию на почке
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Главреду «Эха Москвы» сделали вторую за месяц операцию на почке
Общество, 19:14
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Главреду «Эха Москвы» сделали вторую за месяц операцию на почке

Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова прооперировали в одной из столичных больниц. Об этом сам журналист сообщил ТАСС.

По его словам, ему была проведена операция на почке. Также Венедиктов рассказал, что ему сделали первый медицинский укол за 45 лет. Он отметил, что в последний раз ему ставили укол еще в школе.

​«Наркоз покинул меня», — написал Венедиктов после операции в Twitter.

Главред «Эха Москвы» рассказал о срочной госпитализации и операции
Общество

В середине октября Алексею Венедиктову уже проводили операцию на почке. Тогда он был экстренно госпитализирован «с острой болью в почке». Позднее журналист сообщил, что операция прошла успешно, но ближайшую неделю ему придется «понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты».

Теги: Алексей Венедиктов , «Эхо Москвы» , операция , почка
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