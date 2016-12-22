Главред «Эха Москвы» рассказал о срочной госпитализации и операции

Алексей Венедиктов в субботу был срочно госпитализирован из-за острой боли в почке. После успешной операции он чувствует себя «относительно неплохо»

Алексей Венедиктов (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов накануне, 13 октября, был экстренно госпитализирован «с острой болью в почке». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Да, меня вчера срочно госпитализировали. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц», — написал журналист. Он уточнил, что операция прошла успешно, но ближайшую неделю ему придется «понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты».

Венедиктов добавил, что чувствует себя «относительно неплохо».

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