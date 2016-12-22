У Орешкина появился заместитель по внешнеэкономическим вопросам

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился назначить заместителем министра экономического развития Тимура Максимова, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В этой должности Тимур Максимов будет курировать ряд вопросов внешнеэкономической деятельности», — говорится в сообщении о его назначении на сайте Минэкономразвития.

До этого назначения, с марта 2017 года, Максимов занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. С 2013 по 2017 год был помощником министра финансов Антона Силуанова. На этом посту Максимов занимался развитием сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности — с международными банками развития, а с 2016 года — курировал вопросы деятельности таможенной службы, которая перешла в ведение Минфина.

У министра экономического развития Максима Орешкина согласно закону могут быть 12 заместителей. Максимов стал десятым замглавы Минэкономразвития. ​