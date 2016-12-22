Медведев назначил лауреата конкурса «Лидеры России» замом главы Минстроя
Политика, 17:43
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Медведев назначил лауреата конкурса «Лидеры России» замом главы Минстроя
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Волкова Дмитрия Анатольевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что Волков будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования.
Дмитрий Волков стал одним из победителей первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре.