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Медведев назначил лауреата конкурса «Лидеры России» замом главы Минстроя
Политика, 17:43
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Медведев назначил лауреата конкурса «Лидеры России» замом главы Минстроя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Волкова Дмитрия Анатольевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.

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В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что Волков будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования.

Дмитрий Волков стал одним из победителей первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре.

Теги: Дмитрий Медведев , заместитель министра , Владимир Якушев , Минстрой , назначение
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