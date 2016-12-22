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РАНХиГС нашла подрядчика для реконструкции бизнес-центра «Зенит» в Москве
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РАНХиГС нашла подрядчика для реконструкции бизнес-центра «Зенит» в Москве
Бизнес, 17:32
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РАНХиГС нашла подрядчика для реконструкции бизнес-центра «Зенит» в Москве

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) нашла подрядчика для реконструкции одного из самых известных долгостроев Москвы — бизнес-центра «Зенит». Об этом говорится в материалах на портале госзакупок.

Согласно предоставленным данным, подрядчиком стала компания «Техинжстрой».

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка (ч. 26 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — отмечается в документах.

РАНХиГС потратит ₽10 млрд на достройку бизнес-центра «Зенит» в Москве
Бизнес

О том, что РАНХиГС ведет поиски подрядчика на достройку бизнес-центра «Зенит» на юго-западе Москвы, стало известно в середине октября. Начальная цена на торгах составила 9,94 млрд руб. Согласно информации на портале госзакупок, «Техинжстрой» предложил за участие в реконструкции этого объекта 9,81 млрд руб.

Идею построить необычное по тем временам здание на территории РАНХиГС подал ее ректор — влиятельный в 1980-х академик Абел Аганбегян. Землю под застройку предоставила сама академия, экономические гарантии — правительство Италии. Строительство бизнес-центра «Зенит» началось в 1992 году, однако в ходе борьбы с мафией в Италии руководство компании Valany International, которая выступала подрядчиком, было взято под стражу, счета были арестованы, в 1995 году строительство здания остановилось.

В 2015 году здание было передано в собственность РАНХиГС. В январе 2017 года российское правительство постановило выделить 10,8 млрд руб. на реконструкцию комплекса.

Теги: бизнес-центр , «Зенит» , РАНХиГС , госзакупки
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