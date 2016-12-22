РАНХиГС потратит ₽10 млрд на достройку бизнес-центра «Зенит» в Москве

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) ищет подрядчика на достройку бизнес-центра «Зенит» на юго-западе Москвы. Начальная цена на торгах составляет 9,94 млрд руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя РАНХиГС.

По его словам, до конца этого года будут демонтированы некоторые старые конструкции, окончание работ запланировано на 2022 год.

В июне директор по административно-хозяйственной деятельности РАНХиГС Роман Гущин сообщил, что к реконструкции высотки «Зенит» приступят до конца года. По его словам, здание планируется полностью переоснастить. Там появится учебная зона с административно-общественным центром, предприятия питания, зона проживания слушателей курсов академии и подземная парковка.

В декабре 2017 года РАНХиГС уже пыталась найти подрядчика. Тогда тендер выигрывало ООО «Горкапстрой», предложившее 9,37 млрд руб., однако в феврале контракт был расторгнут.

Строительство «Зенита» началось в 1992 году, однако в ходе борьбы с мафией в Италии руководство компании Valany International, которая выступала подрядчиком, было взято под стражу, счета были арестованы, строительство здания остановилось. В 2015 году здание было передано в собственность РАНХиГС. В январе 2017 года правительство постановило выделить 10,8 млрд руб. на реконструкцию комплекса.