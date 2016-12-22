Катар выкупил официального поставщика шоколада королевского двора Бельгии

Катарские инвесторы выкупили 100% акций бельгийского производителя шоколада Galler, являющегося официальным поставщиком королевского двора. Об этом сообщает L’Echo.

Отмечается, что инвесторы вкладывали средства в компанию с 2006 года. Как указали представители компании, в течение 12 лет катарцы вносили вклад в развитие бренда. После выкупа 100% акций основатель компании Жан Галле отошел от дел. Пост гендиректора Galler занял Сальваторе Ианелло.

Galler была зарегистрирована в 1976 году, с 1994 она стала официальным поставщиком бельгийского двора.

В начале октября швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut подписал договор о приобретении российской группы «Инфорум», которая занимается поставками сырья и полуфабрикатов для предприятий кондитерской промышленности. Сделку планируется завершить до конца 2018 года. У Barry Callebaut в России есть завод по производству шоколада и образовательный центр.