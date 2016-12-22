Глава подтопленного района в Краснодарском крае подал в отставку

Глава пострадавшего от подтопления Апшеронского района Краснодарского края Роман Герман ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте администрации края.

«Роман Герман написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты совета поддержали его решение», — говорится в сообщении.

Нового главу района определят по результатам конкурса 9 января. До этого обязанности руководителя будет исполнять Андрей Клищенко, который занимал должность заместителя главы района.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев порекомендовал Герману уйти в отставку. По мнению губернатора, Герман не организовал должным образом работу по ликвидации последствий подтопления.

«Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района», — подчеркивал Кондратьев. Он заявил, что не все жители получили оповещение о резком ухудшении погоды, также «слабо» велись ремонтно-восстановительные работы.

Мощный циклон обрушился на Краснодарский край 24 октября, в некоторых районах выпала месячная доля осадков. Власти ввели режим ЧС в в Туапсинском и Апшеронском районах, а также городе Сочи. В результате погибли шесть человек и еще 300 пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности против должностных лиц администрации Апшеронского района.