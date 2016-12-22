В МВД подтвердили намерение сделать знак «Шипы» необязательным

Профильные ведомства согласовали отмену обязательной установки знака «Шипы» на автомобили в России из-за того, что он утратил свою актуальность. Об этом говорится в письме замглавы МВД России Михаила Ваничкина в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского, сообщает ТАСС.

В документе указывается, что сейчас «динамические характеристики» движения машин определяются не знаками, а конструкцией автомобиля, степенью его загруженности и наличием электронных систем, способствующих торможению. Установка знака «Шипы» «не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий».

МВД в мае предложило сделать знак «Шипы» необязательным для водителей. В министерстве также указывали, что его установка стала неактуальной. В ГИБДД поддержали это предложение.

Знак «Шипы» в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с красной каймой, в который вписана черная буква «Ш», устанавливают на автомобили с шипованными шинами. С апреля 2017 года водителям, «переобувшим» автомобили на зиму, но не разместившим знак «Шипы», грозил штраф 500 руб.