В Калужской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

В Боровском районе Калужской области микроавтобус Citroen врезался в дерево, три человека погибли, еще шесть пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

Уточняется, что инцидент произошел на 86-м километре трассы М-3 «Украина» около пяти утра. Микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево. В результате погибли водитель и двое пассажиров.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.

«Ника ТВ» уточняет, что в микроавтобусе находились рабочие из Белоруссии, которые ехали в Москву. По данным телеканала, водитель транспортного средства уснул за рулем.

1 ноября в Тульской области микроавтобус Ford Tranzit съехал в кювет. Инцидент произошел на 274-м км трассы М-4 «Дон». В результате погибли два человека, еще семеро пострадали.