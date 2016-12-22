В Тульской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Общество, 10:05
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В Тульской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Два человека погибли, еще семь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тульской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Это был микроавтобус, не связанный с маршрутными и какими-либо пассажирскими перевозками. Водитель пострадал», — сказали в ведомстве.
Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел на 274-м км трассы М-4 «Дон». В экстренной службе уточнили, что в ДТП попал микроавтобус Ford Tranzit. Он съехал с дороги в кювет. Причина аварии не указывается.
27 октября в ДТП с микроавтобусом Hyundai на 36-м км Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге погибли восемь человек. По данным полиции, в микроавтобус после столкновения с грузовиком Iveco въехал большегруз Scania.