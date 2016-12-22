СК опубликовал видео с места крупного пожара в Кемеровской области

Следователи опубликовали видео с места пожара в городе Юрга Кемеровской области, в результате которого погибли шестеро детей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК, сейчас рассматриваются три версии пожара: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем при курении и воспламенение золы. «По предварительным данным, семья положительная, ни на каких учетах не состояла», — сказали в пресс-службе.

Видео: СК РФ

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что при тушении огня пострадал один пожарный. Он был направлен в травматологическое отделение, где ему наложили швы, от госпитализации мужчина отказался.

Пожар в частном жилом доме в Юрге произошел утром 6 ноября. Погибли восемь человек, шестеро из которых дети в возрасте от двух до 12 лет. Еще одна женщина находится в больнице. СК возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).