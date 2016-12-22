В СК подтвердили гибель шести детей при пожаре в Кемеровской области

На месте пожара в частном доме в городе Юрга (Кемеровская область) найдены тела пяти несовершеннолетних, еще один ребенок скончался в больнице, всего в результате возгорания погибли восемь человек, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«После ликвидации пожара обнаружены тела 7 человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице», — заявили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают личности погибших и выясняют причины возгорания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В свою очередь, в Кемеровской прокуратуре сообщили, что погибшие снимали сгоревший дом в аренду.

Ранее о том, что при пожаре в Кемеровской области погибли шесть детей со ссылкой на источник, сообщало агентство «Интерфакс». В региональном управлении МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 4:20 по местному времени (00:20 мск), спустя почти час, в 01:19 мск возгорание было ликвидировано.